Puntomagazine.it - Napoli: Rissa nel quartiere Chiaia. I protagonisti hanno tra i 13 e i 16 anni. Carabinieri denunciano 6 persone. É caccia agli altri

(Di venerdì 18 ottobre 2024)tra giovanissimi a: identificati e denunciati sei minorenni. Ricerca dei complici Nottata movimentata nel cuore die isono giovanissimi. Siamo a via Ascensione, nelChaia e idella compagnia centro – allertati dal 112 – intervengono per la segnalazione di una grossa. I militari raggiungono l’obbiettivo e nella strada stretta coperta da antichi ciottoli e che permette di raggiungere in pochi minuti la chiesa omonima dalla riviera di Chaia c’è chiacchiericcio ma alcuna. Poco distanti, però, 6 ragazzini parlano tra loro e si allontanano velocemente. Sono giovanissimi,tra i 13 e i 16, sono tutti di buona famiglia e indossano felpe nere con cappuccio. Non fanno nulla di particolare ma idecidono di fermarli e identificarli.