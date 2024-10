Napolipiu.com - Napoli, occhi puntati su Bonny: è sfida col Milan sul mercato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il giovane francesee il talento argentino Nico Paz attirano l’attenzione delle big di Serie A, tra cui il. Tutti glisu Ange-Yoan: l’attaccante del Parma, già protagonista di un inizio di stagione promettente, sta attirando l’attenzione delle big di Serie A, in particolare. Con due gol e un assist all’attivo, il giovane francese ha dimostrato di essere un elemento chiave nella manovra della squadra di Fabio Pecchia. Interesse rossonero e partenopeo Ilsi sta dimostrando particolarmente interessato a, apprezzandone non solo la capacità di segnare, ma anche il suo contributo nel costruire il gioco. Secondo quanto riportato da TMW, la dirigenza rossonera vede inun potenziale rinforzo per il proprio attacco, capace di alternarsi con i titolari e apportare freschezza.