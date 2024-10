Mister Movie | Il film sul Principe Azzurro trova il regista per il progetto live-action Disney (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il mondo dell’animazione è in fermento: Paul King, il regista che ci ha incantato con le avventure di Paddington e con la rivisitazione moderna di Willy Wonka, è pronto a regalare un nuovo capolavoro. Questa volta, il suo obiettivo è un classico senza tempo: il Principe Azzurro. Un Principe Azzurro tutto nuovo nel film live-action Disney Deadline ha rivelato in esclusiva che King non solo dirigerà il film, ma ne curerà anche la sceneggiatura insieme a Simon Farnaby e Jon Croker. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nel Mistero, è certo che questo nuovo adattamento del Principe Azzurro non sarà una semplice rivisitazione della fiaba di Cenerentola. King, noto per il suo stile originale e la sua capacità di unire divertimento e profondità, porterà sicuramente una ventata di freschezza in questo classico senza tempo. Mistermovie.it - Mister Movie | Il film sul Principe Azzurro trova il regista per il progetto live-action Disney Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il mondo dell’animazione è in fermento: Paul King, ilche ci ha incantato con le avventure di Paddington e con la rivisitazione moderna di Willy Wonka, è pronto a regalare un nuovo capolavoro. Questa volta, il suo obiettivo è un classico senza tempo: il. Untutto nuovo nelDeadline ha rivelato in esclusiva che King non solo dirigerà il, ma ne curerà anche la sceneggiatura insieme a Simon Farnaby e Jon Croker. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nelo, è certo che questo nuovo adattamento delnon sarà una semplice rivisitazione della fiaba di Cenerentola. King, noto per il suo stile originale e la sua capacità di unire divertimento e profondità, porterà sicuramente una ventata di freschezza in questo classico senza tempo.

Mister Movie | Il trailer di The Monkey anticipa l’adattamento sanguinoso di Stephen King dal regista di Longlegs - Questo lascia intendere che la maledizione della scimmia non risparmierà nessuno, in un crescendo di orrore che caratterizzerà la pellicola. Il film arriverà nelle sale il 21 febbraio 2025, e si preannuncia già come uno dei titoli più attesi dell’anno per gli appassionati del genere. In theaters everywhere February 21. (Mistermovie.it)

Mister Movie | Il regista di Smile 2 rivela cosa ha ispirato il sorriso inquietante del franchise - La maledizione continua: la nuova trama di Smile 2 Nel primo capitolo, il pubblico è stato introdotto a un sorriso così inquietante che guardarlo troppo a lungo portava a visioni disturbanti e allucinazioni. Ci siamo ispirati al famoso ‘Kubrick Stare’ per creare quel senso di disagio che si manifesta appena guardi il sorriso. (Mistermovie.it)

Mister Movie | Adele Lim sarà Regista per ‘Princess Diaries 3’ - Adele Lim Dirige il Nuovo Capitolo di ‘Princess Diaries…. Adele Lim, regista nota per il suo lavoro in “Joyride”, è stata ufficialmente annunciata come direttrice del tanto atteso terzo film della serie “Princess Diaries”. Con Anne Hathaway pronta a riprendere il suo iconico ruolo di Mia Thermopolis, le aspettative per questo nuovo capitolo sono altissime. (Mistermovie.it)