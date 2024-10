Migranti: Pd, da Meloni attacco irricevibile a democrazia e toghe, no a pieni poteri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – “Questa mattina ministri che manifestano sotto il tribunale di Palermo. Oggi dopo il pronunciamento del Tribunale di Roma la Presidente del Consiglio e altri autorevoli esponenti del governo e della destra che attaccano apertamente la magistratura parlando di decisioni ‘pregiudiziali’ e affermando che ‘spetta al governo definire quale è un Paese sicuro’. Non contenta di questo Giorgia Meloni, dal Libano, non trova di meglio che attaccare il Parlamento e quei parlamentari italiani che in Europa hanno semplicemente fatto il loro dovere presentando una interrogazione sull’accordo con l’Albania che le norme italiane, oggi, con l’atto del Tribunale di Roma, hanno confermato essere fuorilegge. Ricordiamo a Giorgia Meloni che nel nostro Paese la democrazia è regolata dalla Costituzione che prevede la separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. Lapresse.it - Migranti: Pd, da Meloni attacco irricevibile a democrazia e toghe, no a pieni poteri Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – “Questa mattina ministri che manifestano sotto il tribunale di Palermo. Oggi dopo il pronunciamento del Tribunale di Roma la Presidente del Consiglio e altri autorevoli esponenti del governo e della destra che attaccano apertamente la magistratura parlando di decisioni ‘pregiudiziali’ e affermando che ‘spetta al governo definire quale è un Paese sicuro’. Non contenta di questo Giorgia, dal Libano, non trova di meglio che attaccare il Parlamento e quei parlamentari italiani che in Europa hanno semplicemente fatto il loro dovere presentando una interrogazione sull’accordo con l’Albania che le norme italiane, oggi, con l’atto del Tribunale di Roma, hanno confermato essere fuorilegge. Ricordiamo a Giorgiache nel nostro Paese laè regolata dalla Costituzione che prevede la separazione deiesecutivo, legislativo e giudiziario.

