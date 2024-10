Meta mette in luce le sfide normative europee per il lancio di Llama 3.2: l’intervento di Markus Reinisch (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mercato dell’intelligenza artificiale sta vivendo una rapida evoluzione, ma le normative europee sembrano non stare al passo. In un recente intervento rilasciato ad Adnkronos durante la conferenza Comolake, Markus Reinisch, Vice President Public Policy per l’Europa di Meta, ha evidenziato come l’attuale quadro normativo rappresenti un ostacolo significativo per le aziende tecnologiche che desiderano operare nella regione. Reinisch ha focalizzato l’attenzione sulle sfide specifiche che impediscono il lancio in Europa di Llama 3.2, il nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale sviluppato da Meta. La confusione normativa nell’Unione Europea Secondo Reinisch, l’Unione Europea è intrappolata in una “rete normativa mancante di chiarezza”. Gaeta.it - Meta mette in luce le sfide normative europee per il lancio di Llama 3.2: l’intervento di Markus Reinisch Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mercato dell’intelligenza artificiale sta vivendo una rapida evoluzione, ma lesembrano non stare al passo. In un recente intervento rilasciato ad Adnkronos durante la conferenza Comolake,, Vice President Public Policy per l’Europa di, ha evidenziato come l’attuale quadro normativo rappresenti un ostacolo significativo per le aziende tecnologiche che desiderano operare nella regione.ha focalizzato l’attenzione sullespecifiche che impediscono ilin Europa di3.2, il nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale sviluppato da. La confusione normativa nell’Unione Europea Secondo, l’Unione Europea è intrappolata in una “rete normativa mancante di chiarezza”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cybersecurity 2024: evoluzione delle normative UE e impatto dell’IA in Cybertech Europe - Cybersecurity: evoluzione e importanza nel contesto digitaleUn'evoluzione radicale sta interessando il settore della sicurezza informatica, che sta di ... (assodigitale.it)

La NIS2 entra in vigore: ecco perché la sicurezza informatica è interesse di tutti - In vigore dal 16 ottobre 2024 la NIS2 è una direttiva europea ora aggiornata e che estende la necessità di provvedere alla sicurezza informatica a tutta la filiera. Ma non tutti sono pronti ... (corriere.it)

I burrocacao che si trovano oggi in commercio sono sicuri? - I risultati ottenuti da Altroconsumo su un'indagine sui burrocacao in commercio in Italia: la guida agli ingredienti e come capire se sono prodotti sicuri. (gazzetta.it)