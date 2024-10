Meloni, solo rafforzando Unifil si potrà voltare pagina (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Considero inaccettabile attaccare l'Unifil, tutte e due le parti devono garantire la sicurezza dei soldati. Sono convinta che Unifil debba essere rafforzata. solo rinforzando la missione si potrà voltare pagine. Dobbiamo tornare alla missione originale di Unifil". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Libano Najib Mikati, dopo l'incontro bilaterale a Beirut. Quotidiano.net - Meloni, solo rafforzando Unifil si potrà voltare pagina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Considero inaccettabile attaccare l', tutte e due le parti devono garantire la sicurezza dei soldati. Sono convinta chedebba essere rafforzata.rinforzando la missione sipagine. Dobbiamo tornare alla missione originale di". Lo ha detto la premier Giorgianelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Libano Najib Mikati, dopo l'incontro bilaterale a Beirut.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La premier Meloni in Libano : "Solo rafforzando Unifil si potrà voltare pagina" - "Considero inaccettabile attaccare l'Unifil, tutte e due le parti devono garantire la sicurezza dei soldati. . Dobbiamo tornare alla missione originale di Unifil". Solo rinforzando la missione si potrà voltare pagina. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Libano Najib Mikati , dopo l'incontro. (Gazzettadelsud.it)

Unifil - il portavoce Tenenti : “Non abbiamo alcuna intenzione di ritirarci. Non esiste una soluzione militare al conflitto ma solo diplomatica” - Le nostre attività al momento sono sicuramente molto limitate in quanto i bombardamenti sono continui. Comunque riusciamo a monitorare ugualmente alcune zone con grandi difficoltà, anche se siamo all’interno delle basi”. Ieri mattina due carri armati dell’esercito israeliano sono entrati addirittura all’interno di una nostra base, rimanendovi più di 45 minuti. (Ilfattoquotidiano.it)

Attacco a Unifil - Botteri a La7 : “Italia - Francia e Spagna uniti nel condannare Israele ma solo Macron ha deciso lo stop delle armi” - Circa gli Usa, la giornalista osserva: “L’America è in campagna elettorale, ma l’entrata in guerra, secondo i sondaggi, sta facendo perdere voti a Kamala Harris, tanto che la vicepresidente degli Usa soccombe in due Stati chiave proprio sulla questione mediorentale per questa debolezza che lei e Biden stanno dimostrando“. (Ilfattoquotidiano.it)