Marino Pallavolo, Murante: “Pronti per il debutto casalingo e il derby con Genzano” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Marino (Rm) – Un punto per cominciare. La serie B maschile del Marino Pallavolo ha ceduto al tie-break nella prima gara di campionato giocata in Sardegna sul campo del Decimomannu. È Gabriel Murante, palleggiatore classe 2006, a commentare la sfida. “Non abbiamo cominciato benissimo la partita Romatoday.it - Marino Pallavolo, Murante: “Pronti per il debutto casalingo e il derby con Genzano” Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(Rm) – Un punto per cominciare. La serie B maschile delha ceduto al tie-break nella prima gara di campionato giocata in Sardegna sul campo del Decimomannu. È Gabriel, palleggiatore classe 2006, a commentare la sfida. “Non abbiamo cominciato benissimo la partita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marino Pallavolo - Lorenzo Pistilli è il neo tecnico della serie C femminile - . . Marco Di Lucca, storica presenza dello staff marinese, si è dovuto fermare per motivi personali e così la società del presidente Sante Marfoli ha deciso di affidare il. Marino (Rm) – Il Marino Pallavolo ha un nuovo allenatore per la prima squadra femminile che anche quest’anno militerà in serie C. (Romatoday.it)