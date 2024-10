Ilgiorno.it - Manuel Mastrapasqua, un’ondata di solidarietà. Dalla raccolta fondi alle cuffie da indossare: “Non ti dimenticheremo”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Rozzano (Milano) - La tragica e assurda morte dicontinua a sollevare ondate di commozione. Laper la famiglia lanciata su Gofundme è già arrivata a 11mila euro: "Questaè in memoria di, ragazzo di 31 anni ucciso in strada a Rozzano nella notte tra il 10 e l’11 ottobre , mentre tornava a casa dal lavoro. Tutti i soldi raccolti andranno esclusivamente alla famiglia per far fronte a tutte le spese che ora ci saranno". Questo il messaggio con il quale è stata lanciata la. Si moltiplicano anche le adesioni alla proposta della Rozzano calcio dileprima degli eventi sportivi. Sarebbero molte le adesioni di altre società sportive del territorio.