Mamma sceglie per la figlia un nome ispirato al mese di nascita, ma la piccola viene al mondo prima (Di venerdì 18 ottobre 2024) I genitori per scegliere il nome dei figli prendono ispirazione anche dai mesi dell'anno, come ha fatto Tiffany Brett, una Mamma convinta che la piccola sarebbe nata a maggio, ma che invece è nata ad aprile. Fanpage.it - Mamma sceglie per la figlia un nome ispirato al mese di nascita, ma la piccola viene al mondo prima Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I genitori perre ildei figli prendono ispirazione anche dai mesi dell'anno, come ha fatto Tiffany Brett, unaconvinta che lasarebbe nata a maggio, ma che invece è nata ad aprile.

