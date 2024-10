Maltempo, frana sul Lago D'Orta: bloccata la statale (Di venerdì 18 ottobre 2024) frana sul Lago D'Orta a causa delle forti piogge.É successo intorno alle 13 a Miasino, dove il fango si è riversato sulla statale 229 del Lago D'Orta, all'altezza del chilometro 45. "Lo smottamento, dovuto alle forti piogge che insistono sul territorio, ha determinato lo scivolamento in Novaratoday.it - Maltempo, frana sul Lago D'Orta: bloccata la statale Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)sulD'a causa delle forti piogge.É successo intorno alle 13 a Miasino, dove il fango si è riversato sulla229 delD', all'altezza del chilometro 45. "Lo smottamento, dovuto alle forti piogge che insistono sul territorio, ha determinato lo scivolamento in

Maltempo sul lago di Como - una frana travolge la Sp 72 : interrotta la provinciale - L'alternativa più agevole per aggirare l'interruzione è la Statale 36. È stato innescato dal maltempo e dalla pioggia che ha sferzato la Lombardia. Un'altra frana si è abbattuta sulla provinciale rivierasca che costeggia la sponda orientale del Lario. In posto sono intervenuti per primi i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. (Ilgiorno.it)