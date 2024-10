Maltempo devastante in Toscana: allagamenti e evacuazioni a Campiglia Marittima e Siena (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Toscana, in particolare il Comune di Campiglia Marittima, ha causato danni ingenti e situazioni di emergenza. Le forti piogge hanno provocato l’esondazione del fiume Cornia, portando allagamenti in diverse zone e richiedendo interventi straordinari da parte dei vigili del fuoco. Questo evento ha impattato non solo l’ambiente circostante ma ha anche costretto le autorità a prendere misure di emergenza quali l’evacuazione di persone da strutture sanitarie e la chiusura di infrastrutture pubbliche. Le conseguenze del Maltempo a Campiglia Marittima Nel cuore della notte, il Comune di Campiglia Marittima ha vissuto momenti di grande apprensione a causa della rottura degli argini del fiume Cornia. Gaeta.it - Maltempo devastante in Toscana: allagamenti e evacuazioni a Campiglia Marittima e Siena Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La violenta ondata diche ha colpito la, in particolare il Comune di, ha causato danni ingenti e situazioni di emergenza. Le forti piogge hanno provocato l’esondazione del fiume Cornia, portandoin diverse zone e richiedendo interventi straordinari da parte dei vigili del fuoco. Questo evento ha impattato non solo l’ambiente circostante ma ha anche costretto le autorità a prendere misure di emergenza quali l’evacuazione di persone da strutture sanitarie e la chiusura di infrastrutture pubbliche. Le conseguenze delNel cuore della notte, il Comune diha vissuto momenti di grande apprensione a causa della rottura degli argini del fiume Cornia.

Violento maltempo - dopo Liguria e Toscana a forte rischio il Nord-Est e la Sicilia - Nel corrente mese di ottobre il ritorno dell’anticiclone ha regalato al Nord e al Centro Italia giornate soleggiate e temperature più alte della media stagionale. Foto Ansa/Luca ZennaroIl maltempo attuale I vigili del fuoco sono al lavoro dal 17 ottobre tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana per i danni causati dall’intenso maltempo che sta colpendo l’Italia: sono oltre 350 gli interventi di ... (Velvetmag.it)

"Aiuto - aiuto!" : auto trascinata dalla corrente - maltempo-choc in Toscana - Maltempo in Toscana, esondato il Cornia. Diversi i video che circolano sui social e che mostrano la situazione disastrosa in alcuni comuni: in una delle immagini si vede un'auto trascinata dalla corrente e si sente una donna urlare "lo sta portando via, aiuto, aiuto, poverino!". (Liberoquotidiano.it)

Maltempo - allagamenti e danni in Liguria - Toscana ed Emilia-Romagna. VIDEO - Il sistema ciclonico che si sta sviluppando potrebbe infatti intensificarsi ulteriormente, grazie all'energia assorbita dalle acque insolitamente calde del Mar Tirreno. Se le condizioni attuali dovessero persistere, il ciclone potrebbe raggiungere una potenza paragonabile a quella di un vero e proprio uragano, portando venti fortissimi e piogge torrenziali su vaste aree del paese. (Tg24.sky.it)