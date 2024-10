Mail, Liam Payne era stato 'scaricato' dalla casa discografica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il cantante Liam Payne aveva subito un duro colpo pochi giorni prima della sua tragica morte avvenuta a 31 anni dopo una caduta dal terzo piano dell'hotel casa Sur a Buenos Aires: la sua casa discografica, Universal Music, gli aveva da poco comunicato la rescissione del contratto. E' quanto rivela il tabloid Daily Mail in prima pagina citando diverse fonti del mondo musicale. L'ex membro del gruppo britannico One Direction aveva siglato un accordo con l'etichetta nel luglio 2016 per lanciare la sua carriera da solista a soli 22 anni. "Tra tutti i ragazzi degli One Direction, Liam era musicalmente sulla strada sbagliata", ha detto una fonte al Mail. Per il tabloid l'uscita del secondo album di Payne era stata sospesa prima che la Universal optasse per la fine della collaborazione. Quotidiano.net - Mail, Liam Payne era stato 'scaricato' dalla casa discografica Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il cantanteaveva subito un duro colpo pochi giorni prima della sua tragica morte avvenuta a 31 anni dopo una caduta dal terzo piano dell'hotelSur a Buenos Aires: la sua, Universal Music, gli aveva da poco comunicato la rescissione del contratto. E' quanto rivela il tabloid Dailyin prima pagina citando diverse fonti del mondo musicale. L'ex membro del gruppo britannico One Direction aveva siglato un accordo con l'etichetta nel luglio 2016 per lanciare la sua carriera da solista a soli 22 anni. "Tra tutti i ragazzi degli One Direction,era musicalmente sulla strada sbagliata", ha detto una fonte al. Per il tabloid l'uscita del secondo album diera stata sospesa prima che la Universal optasse per la fine della collaborazione.

Mister Movie | Liam Payne prima della morte la casa discografica l’aveva scaricato? - Secondo quanto riportato da diversi media, tra cui Page Six e il Daily Mail, l’artista sarebbe stato licenziato dalla sua etichetta discografica, la Capitol Records, pochi giorni prima della sua tragica scomparsa. La scomparsa di Liam Payne è una tragica perdita per il mondo della musica. Tra le motivazioni del gesto potrebbe esserci quella della casa discografica Negli ultimi ... (Mistermovie.it)

Liam Payne : “La casa discografica l’ha scaricato giorni prima della morte” - pic.  We are devastated by the tragic passing of Liam Payne. His legacy will live on through his music and fans. com/k898ZhcV1T — Blanco Tarantino TV, LLC (@BlancoTarantino) October 18, 2024 Liam Payne scaricato dall’etichetta discografica? La ricostruzione del Daily mail. Secondo Page Six e il Daily Mail il cantante inglese pochi giorni fa sarebbe stato scaricato dalla sua etichetta ... (Biccy.it)

