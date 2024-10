LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia quinto con qualche fatica, bene Marquez e Martin (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE- 7:11 E’ tutto per oggi, Amici di OA Sport. Grazie per essere stati con noi in questa maratona notturna. Rimanete collegati perché ci aspetta una giornata ricchissima di eventi! Buon proseguimento di giornata! 7:10 qualche patema invece per Bagnaia, bravo ad uscire da una situazione di rischio trovando l’asset nel momento più delicato di tutta la sessione. 7:08 Marc Marquez segna il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Australia. 1:27.770 il tempo dell’iberico, leader davanti al fratello Alex, secondo a +0.102 davanti a Marco Bezzecchi, terzo a +0.086. Quindi Jorge Martin (+0.09), quindi Bagnaia (+0.046) e Vinales (+0-417). Chiudono la top Binder, Di Giannantonio, Morbidelli ed Alex Rins BANDIERA A SCACCHI -1 minuto: Morbidelli ha preso la bandiera a scacchi, vediamo se riesce a stare nei dieci. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia quinto con qualche fatica, bene Marquez e Martin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA- 7:11 E’ tutto per oggi, Amici di OA Sport. Grazie per essere stati con noi in questa maratona notturna. Rimanete collegati perché ci aspetta una giornata ricchissima di eventi! Buon proseguimento di giornata! 7:10patema invece per, bravo ad uscire da una situazione di rischio trovando l’asset nel momento più delicato di tutta la sessione. 7:08 Marcsegna il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP d’. 1:27.770 il tempo dell’iberico, leader davanti al fratello Alex, secondo a +0.102 davanti a Marco Bezzecchi, terzo a +0.086. Quindi Jorge(+0.09), quindi(+0.046) e Vinales (+0-417). Chiudono la top Binder, Di Giannantonio, Morbidelli ed Alex Rins BANDIERA A SCACCHI -1 minuto: Morbidelli ha preso la bandiera a scacchi, vediamo se riesce a stare nei dieci.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos Britannia sogna l’aggancio - New Zealand cerca l’allungo - Un altro passo falso avvicinerebbe dei fantasmi che fino a qualche giorno fa sembravano lontanissimi. Il sogno di Ineos è quello di conquistare un altro punticino che prolungherebbe ulteriormente la serie. New Zealand è parsa la brutta copia dell’imbarcazione ammirata fino ad ora, con diversi errori di non poco conto che hanno indirizzato i due match race scorsi. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : il giorno di Jonathan Milan - Bianchi mina vagante - Attenzione al britannico Bigham e al padroni di casa Bevort, che sono arrivati in gran forma a questo appuntamento. 30. La prima sessione di gare scatterà alle 14. Buon divertimento a tutti! . OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024 in programma a Ballerup (Danimarca), minuto per minuto per non perdere neanche una gara. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bagnaia a rischio nelle pre-qualifiche - bene Martin - Il pilota osserva divertito! Miller fan of the year! #AustralianGP pic. La tabella di marcia recita quindi almeno 75 minuti di ritardo 10 more mins to wait! Thanks for sticking with us!#AustralianGP pic. 160. La pit-lane aprirà alle 3:25 italiane. 3:15 Per molti non ha senso correre adesso. TUTTI FERMI AI BOX. (Oasport.it)