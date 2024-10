Gaeta.it - L’industria dell’idrogeno in Italia: sfide e opportunità emerse al Forum di Venezia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto europeo, l’idrogeno sta assurgendo a una risorsa fondamentale per la transizione energetica. Durante il Convegno Hydrogen2024, tenutosi a, sonole opinioni di esperti e rappresentanti del settore sull’importanza di sviluppare un mercato, attualmente inesistente. Tra le voci più significative c’è Gabriele Lucchesi di Edison Next, che ha analizzato leeconomiche e normative legate all’implementazione di questa tecnologia. Le necessità del mercatoUn tema cruciale affrontato da Lucchesi è la questione del sostegno operativo per le aziende che scelgono di investire nell’idrogeno. La necessità di un supporto finanziario per i costi operativi è fondamentale, soprattutto per quelli legati all’elettricità necessaria per la produzione di idrogeno.