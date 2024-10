Lavoratori stranieri, ogni anno versati 253 milioni di euro di Irpef (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. A Bergamo i Lavoratori stranieri versano ogni anno 253 milioni di euro di Irpef, evidenziando uno spirito imprenditoriale sempre più marcato, ma guadagnano in media quasi un terzo in meno rispetto ai colleghi. Lo indica il Rapporto 2024 sull’economia dell’Immigrazione, curato da Fondazione Leone Moressa, che evidenzia come nella nostra provincia la presenza di residenti di origine straniera – quasi 121 mila persone, che rappresentano il 10,9% totale degli abitanti – sia superiore alla media nazionale, pari all’8,7% della popolazione. Ne conseguono numeri importanti anche sul versante occupazionale: sul territorio orobico sono ben 104.500 i contribuenti nati all’estero – il 12,7% della forza lavoro complessiva – che accumulano ogni anno un’Irpef media di 3.150 euro. Bergamonews.it - Lavoratori stranieri, ogni anno versati 253 milioni di euro di Irpef Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. A Bergamo iversano253didi, evidenziando uno spirito imprenditoriale sempre più marcato, ma guadagnano in media quasi un terzo in meno rispetto ai colleghi. Lo indica il Rapporto 2024 sull’economia dell’Immigrazione, curato da Fondazione Leone Moressa, che evidenzia come nella nostra provincia la presenza di residenti di origine straniera – quasi 121 mila persone, che rappresentano il 10,9% totale degli abitanti – sia superiore alla media nazionale, pari all’8,7% della popolazione. Ne conseguono numeri importanti anche sul versante occupazionale: sul territorio orobico sono ben 104.500 i contribuenti nati all’estero – il 12,7% della forza lavoro complessiva – che accumulanoun’media di 3.150

