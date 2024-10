Anteprima24.it - L’attesa di una terra rinnovata: un video girato nell’incantevole Hortus Conclusus

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiDove è diretto questo mondo sconfortato e minacciato da venti di guerra? Come si pone l’uomo dinanzi all’ondata di sfiducia e perdita di ottimismo che sovrasta ogni cosa? Qual è il compito di ognuno di noi verso chi ha smarrito la “Signora Speranza”? Il, dal titolo “Apri il Libro V, leggi i segni dei tempi, una nuova Era ti aspetta –Sant’Ireneo III Parte”,dallo scrittore e blogger Alfredo Martinelli, con incoraggiante sicurezza, intende rispondere a questi interrogativi, partendo dal libro dell’Apocalisse che ricapitola tutta la storia dell’umanità. Un libro che, come afferma don Bruno Maggioni, teologo e biblista, non trasmette angoscia o desolazione ma un messaggio di profonda speranza e conforto, una rivelazione che riempie di luce gli angoli più bui della narrazione umana.