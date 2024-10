La tragedia di Rigopiano ancora una volta protagonista a "Le Iene" con l'inchiesta della puntata di "Inside" [VIDEO] (Di venerdì 18 ottobre 2024) Uno speciale di oltre tre ore sulle tragedie italiane ruotando attorno, in particolare, quella dell’hotel Rigopiano che costò 29 vite e fin qui due processi, quello di primo e secondo grado, con la vicenda giudiziaria che giungerà ora all’ultimo atto con l’udienza del 27 novembre in corte di Ilpescara.it - La tragedia di Rigopiano ancora una volta protagonista a "Le Iene" con l'inchiesta della puntata di "Inside" [VIDEO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Uno speciale di oltre tre ore sulle tragedie italiane ruotando attorno, in particolare, quella dell’hotelche costò 29 vite e fin qui due processi, quello di primo e secondo grado, con la vicenda giudiziaria che giungerà ora all’ultimo atto con l’udienza del 27 novembre in corte di

Il sopravvissuto di Rigopiano racconta le sue 62 ore sotto la neve in un libro sulla tragedia del 2017 - Anni di udienze alla fine non hanno prodotto quasi nulla, le vittime e i loro familiari fin qui di giustizia ne hanno ricevuta ben poca dai contestati verdetti”. “Il pasticcere di Monterotondo (Roma), oggi quarantenne – viene detto in una nota – è uno dei simboli del più grave disastro sulle nevi mai accaduto in Italia, quello del resort nel comune di Farindola, nel Pescarese, spazzato via, il 18 ... (Secoloditalia.it)

La tragedia di Rigopiano arriva in Cassazione : fissata la data dell'udienza - Si terrà il 27 novembre l’udienza in Cassazione per discutere del ricorso presentato contro la sentenza di secondo grado sulla tragedia di Rigopiano a causa della quale il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone. A darne notizia è l’agenzia LaPresse. Una sentenza contestata, così come... (Ilpescara.it)

In uscita il libro di Matrone sulla tragedia di Rigopiano : "Io e mia figlia Gaia ci stiamo riprendendo la nostra vita" [FOTO] - Uscirà in tutte le librerie d’Italia venerdì 20 settembre il libro di Giampaolo Matrone, tra gli 11 sopravvissuti alla tragedia dell’Hotel Rigopiano, spazzato via da una valanga il 18 gennaio 2017. “L’ultimo sopravvissuto, 62 ore sotto la neve, un disastro ancora senza colpevoli” : è questo il... (Ilpescara.it)