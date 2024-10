La polizia di Stato alla fiera "Progress" di Lanciano per orientare i giovani al mondo del lavoro (Di venerdì 18 ottobre 2024) La polizia di Stato partecipa alla fiera "Progress" di Lanciano, evento dedicato al lavoro, al sociale e alla formazione, che si tiene dal 17 al 19 ottobre 2024 presso il polo fieristico di Lanciano. La manifestazione, rivolta in particolare ai giovani, rappresenta un'importante occasione per Chietitoday.it - La polizia di Stato alla fiera "Progress" di Lanciano per orientare i giovani al mondo del lavoro Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladipartecipa" di, evento dedicato al, al sociale eformazione, che si tiene dal 17 al 19 ottobre 2024 presso il polo fieristico di. La manifestazione, rivolta in particolare ai, rappresenta un'importante occasione per

La polizia su Liam Payne : “Non è stato un incidente - c’erano altre persone in stanza” - “Gli inquirenti argentini stanno interrogando due donne che si trovavano nella stanza d’albergo di Liam Payne poco prima della sua fatale caduta dal balcone mercoledì sera. Gli inquirenti ritengono che Payne fosse in uno stato di semi incoscienza quando è caduto dal balcone del terzo piano della stanza in cui alloggiava. (Metropolitanmagazine.it)

Dramma al Lido di Venezia : Polizia di Stato salva giovane ragazza in difficoltà in mare - Questo evento rimarca l’importanza di attivarsi prontamente in situazioni di emergenza e il costante impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica. La presenza attenta delle forze dell’ordine, in questo caso specifico, ha dimostrato l’importanza della preparazione e dell’addestramento di poliziotti e ufficiali nei compiti di salvataggio e assistenza in spiaggia, che possono ... (Gaeta.it)

Tangenziale di Napoli : alla guida di un’autovettura urta un motociclo e fugge. La Polizia di Stato individua il responsabile - . Un motociclista ferito in un incidente sulla Tangenziale di Napoli: identificato e denunciato il conducente fuggitivo Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti della Polizia di Stato hanno soccorso il conducente di un motociclo rimasto ferito dopo essere stato urtato da un’autovettura, mentre circolava sulla prima corsia di marcia in prossimità dello svincolo di “Capodichino” sulla ... (Puntomagazine.it)