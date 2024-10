Javier Martinez fa toccanti confessioni a Shaila Gatta al GF: evento traumatico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo essersi lasciati andare alla passione, Shaila Gatta e Javier Martines si stanno lasciando andare anche a delle confessioni molto private e importanti, che forse sono più intime e importanti di un contatto fisico vero e proprio. Ad aprire il suo cuore è stato Javier, il quale ha raccontato alla coinquilina della casa del Grande Fratello l’evento più traumatico che ha vissuto nella sua vita. Le toccanti confessioni di Javier Martinez a Shaila Gatta al GF Javier e Shaila si sono concessi un momento di intimità nella casa del Grande Fratello. Poco prima di addormentarsi, i due si sono messi sul letto a chiacchierare e a lasciarsi scappare delle confidenze molto importanti. In particolar modo, Javier ha iniziato a parlare del suo difficile passato. Tutto.tv - Javier Martinez fa toccanti confessioni a Shaila Gatta al GF: evento traumatico Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo essersi lasciati andare alla passione,Martines si stanno lasciando andare anche a dellemolto private e importanti, che forse sono più intime e importanti di un contatto fisico vero e proprio. Ad aprire il suo cuore è stato, il quale ha raccontato alla coinquilina della casa del Grande Fratello l’piùche ha vissuto nella sua vita. Ledial GFsi sono concessi un momento di intimità nella casa del Grande Fratello. Poco prima di addormentarsi, i due si sono messi sul letto a chiacchierare e a lasciarsi scappare delle confidenze molto importanti. In particolar modo,ha iniziato a parlare del suo difficile passato.

