Italia Viva in prima linea: Renzi attacca Meloni e smentisce complotti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Renzi si propone come una figura pronta a offrire alternative concrete, con l’obiettivo di stimolare un cambiamento significativo nella politica L'articolo Italia Viva in prima linea: Renzi attacca Meloni e smentisce complotti proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Italia Viva in prima linea: Renzi attacca Meloni e smentisce complotti Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)si propone come una figura pronta a offrire alternative concrete, con l’obiettivo di stimolare un cambiamento significativo nella politica L'articoloinproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia Viva entra ufficalmente in coalizione con De Pascale - in lista il carpigiano Taurasi - Dopo molte settimane di rinvii, diventa ufficiale l'accordo nel centrosinistra di Michele de Pascale che porterà i candidati di Italia viva nella lista civica del candidato presidente. Si dice "molto soddisfatta dell'accordo raggiunto in vista delle prossime elezioni regionali del 17 e 18... (Modenatoday.it)

Gaeta / Italia Viva - scuola di formazione “Meritare l’Europa” : la colletta per saldare il conto! - . Il Senatore […] L'articolo Gaeta / Italia Viva, scuola di formazione “Meritare l’Europa”: la colletta per saldare il conto! sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. GAETA – Bisogna terminare di pagare il conto dell’organizzazione. A dichiarlo pubblicamente in occasione della sua ultima enews è niente che il leader nazionale di Italia Viva, ex presidente del consiglio ed ex segretario ... (Temporeale.info)

Coppa Italia Eccellenza : il Polimnia rifila un poker all'Atletico Acquaviva - Il Polimnia sia aggiudica con ampio margine il match di andata del secondo turno della Coppa Italia Eccellenza: allo stadio Giammaria la formazione guidata da Michele Anaclerio si è imposta con un 4-0 sull'Atletico Acquaviva, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione. I rossoverdi sono... (Today.it)