Insulti alla dottoressa di Palau: la Asl Gallura interviene a sostegno delle professioni sanitarie

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel cuore della Sardegna, un episodio sconcertante ha portato alla chiusura temporanea di uno studio medico a Palau. Questo evento è emerso come un duro richiamo al rispetto e alla dignità che devono essere riservati a tutti i professionisti sanitari. La Direzione aziendale della Asl Gallura si è prontamente mossa per esprimere solidarietà alla dottoressa coinvolta, sottolineando l'importanza di proteggere gli operatori sanitari da comportamenti inappropriati. L'incidente che ha scosso la comunità locale La storia inizia in un normale giorno di lavoro nella piccola comunità di Palau, famosa per le sue bellezze naturali e il turismo. Una dottoressa, che da tempo dedica il suo servizio alla popolazione locale, ha deciso di interrompere la sua attività a causa di insulti ricevuti da alcuni cittadini.