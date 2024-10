Infortunio Dovbyk, cosa filtra per Roma-Inter (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Roma può tirare un sospiro di sollievo, Artem Dovbyk dovrebbe essere a disposizione di Juric per la partita contro l`Inter in programma Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lapuò tirare un sospiro di sollievo, Artemdovrebbe essere a disposizione di Juric per la partita contro l`in programma

Roma - non solo Dovbyk : Dybala giocherà contro l’Inter? Le ultime - Pisilli, sempre più integrato nei meccanismi di gioco della Roma, ha dimostrato carattere. DOPO L’ALLENAMENTO – Non solo Artem Dovbyk, anche Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo, dando speranza ai tifosi giallorossi per la sfida dell’Olimpico. La partita contro l’Inter si preannuncia fondamentale per il cammino della Roma in campionato, e la presenza, anche solo parziale, di Dybala ... (Inter-news.it)

Dovbyk - novità importante dall’allenamento della Roma a -2 dall’Inter – Sky - Nonostante le perplessità sul possibile impiego di Dovbyk dal, la sua presenza nella lista dei convocati rappresenta già una vittoria per la Roma, che affronterà l’Inter con maggiore fiducia. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Dovbyk, che sembrava ormai fuori dai giochi in vista di Roma-Inter, potrebbe quasi clamorosamente tornare a disposizione per Ivan Juric. (Inter-news.it)

Roma : Dybala e Dovbyk verso il recupero contro l'Inter - El Shaarawy fuori - Una partita che richiederà alla formazione giallorossa di gettare il cuore oltre l'ostacolo, facendo affidamento a tutto il talento a loro disposizione. Tra loro però c'è anche chi è tornato acciaccato dopo aver trascinato la propria Nazionale. Escluse così le lesioni, il giocatore seguirà i compagni nella sfida all'Inter, ma le sue condizioni saranno da valutare minuto per minuto, per così ... (Sport.quotidiano.net)