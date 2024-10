Il taglio dei tassi incentiva gli italiani a contrarre i mutui, ma ci sono ancora incertezze (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il taglio dei tassi voluto dalla Bce dà speranza agli italiani che vogliono comprare un immobile o che hanno già un mutuo attivo. Lo rileva una nuova indagine condotta da Changes Unipol e Ipsos sulle reazioni dei nostri connazionali alle politiche europee in tema di debito. sono soprattutto i giovani a sognare l’acquisto della prima casa, ma anche le generazioni più avanti con l’età sono oggi più propense a investire sul mattone. La Banca Centrale Europea ha annunciato il 17 ottobre il terzo taglio dei tassi di interesse da giugno, di 25 punti base, a cui dovrebbe fare seguito un ulteriore ribasso a dicembre. La decisione si inquadra in una più complessa e articolata strategia di disinflazione che ha lo scopo di spingere in alto i consumi e le operazioni finanziarie. Quifinanza.it - Il taglio dei tassi incentiva gli italiani a contrarre i mutui, ma ci sono ancora incertezze Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildeivoluto dalla Bce dà speranza agliche vogliono comprare un immobile o che hanno già un mutuo attivo. Lo rileva una nuova indagine condotta da Changes Unipol e Ipsos sulle reazioni dei nostri connazionali alle politiche europee in tema di debito.soprattutto i giovani a sognare l’acquisto della prima casa, ma anche le generazioni più avanti con l’etàoggi più propense a investire sul mattone. La Banca Centrale Europea ha annunciato il 17 ottobre il terzodeidi interesse da giugno, di 25 punti base, a cui dovrebbe fare seguito un ulteriore ribasso a dicembre. La decisione si inquadra in una più complessa e articolata strategia di disinflazione che ha lo scopo di spingere in alto i consumi e le operazioni finanziarie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terzo taglio di fila dei tassi - basterà a salvare l’Ue? - È il terzo taglio ai […] The post Terzo taglio di fila dei tassi, basterà a salvare l’Ue? appeared first on L'Identità. . Tutto come previsto, un altro mini taglio, il terzo, per la Bce che sconta di un ulteriore quarto di punto il costo del denaro. I tassi sui depositi ora scendono al 3,25%, quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali arrivano al 3,40% mentre quello sui prestiti ... (Lidentita.it)

Borsa : l'Europa chiude in rialzo con il taglio dei tassi - Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,22%, Francoforte dello 0,77% e Londra dello 0,67%, confortate anche dai buoni dati americani sulle vendite al dettaglio e sui sussidi di disoccupazione. Seduta tonica per le Borse europee nel giorno in cui la Bce è tornata a tagliare i tassi e la sua presidente, Christine Lagarde, ha rassicurato sul fatto che il processo deflazionistico è "ben instradato" e che ... (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa chiude in rialzo con il taglio dei tassi - Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,22%, Francoforte dello 0,77% e Londra dello 0,67%, confortate anche dai buoni dati americani sulle vendite al dettaglio e sui sussidi di disoccupazione. Seduta tonica per le Borse europee nel giorno in cui la Bce è tornata a tagliare i tassi e la sua presidente, Christine Lagarde, ha rassicurato sul fatto che il processo deflazionistico è "ben instradato" e che ... (Quotidiano.net)