Il Pd boccia la riqualificazione di Corso della Repubblica: "Lavori fatti male e rifatti, investimento fallimentare" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Pd, attraverso i consiglieri comunali Alessandro Gasperini e Flavia Cattani, boccia la riqualificazione di Corso della Repubblica, intervento avviato nel luglio del 2023 dal costo di 2 milioni e 750mila euro. "A oltre un anno dall'avvio di un cantiere "a rate", l’assessore Giuseppe Petetta Forlitoday.it - Il Pd boccia la riqualificazione di Corso della Repubblica: "Lavori fatti male e rifatti, investimento fallimentare" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Pd, attraverso i consiglieri comunali Alessandro Gasperini e Flavia Cattani,ladi, intervento avviato nel luglio del 2023 dal costo di 2 milioni e 750mila euro. "A oltre un anno dall'avvio di un cantiere "a rate", l’assessore Giuseppe Petetta

