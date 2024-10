Lopinionista.it - Hot Wheels® e Formula 1® lanciano Die-Cast limited edition

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il brand numero 1 nel segmento dei veicoli giocattolo * e la massima espressione dell’automobilismo sportivo si uniscono MILANO – Per la prima volta, Mattel Inc.’s (NASDAQ: MAT), Hot Wheels e1® si uniscono per offrire ai fan di questo sport una gamma completa di prodotti Hot Wheels. La nuova linea di prodotti, nata dall’unione di questi due marchi iconici, vede protagonisti i team di F1® e porta l’emozione delle gare di F1 su scala 1:64, regalando così agli appassionati di automobili un modo nuovo di giocare e collezionare, e permettendo a bambini e adulti di celebrare la loro passione per le corse di F1 con Hot Wheels. Il primo prodotto della collezione è un die-unico nel suo genere e da oggi è disponibile alla vendita sulla piattaforma online Mattel Creations.