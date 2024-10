Hellas Verona: doppio comunicato della società (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Hellas Verona FC ha comunicato che il calciatore Pawel Dawidowicz, durante il match giocato contro la Croazia in Nations League con la Nazionale polacca, ha subito una lesione di secondo grado del retto femorale destro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del Veronasera.it - Hellas Verona: doppio comunicato della società Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'FC hache il calciatore Pawel Dawidowicz, durante il match giocato contro la Croazia in Nations League con la Nazionale polacca, ha subito una lesione di secondo grado del retto femorale destro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del

Hellas Verona : bollettino medico - Dopo la pausa per le Nazionali, l'Hellas Verona ospiterà nella serata di lunedì il Monza (ore 18.30), nel match valido come ottava giornata del cmapionato di Serie A. Intanto dall'infermeria non arrivano buone notizie. La società gialloblù, infatti, ha comunicato che il calciatore Martin Frese... (Today.it)

Hellas Verona vs Monza : le probabili formazioni - LE PROBABILI FORMAZIONI HELLAS VERONA(4-2-3-1): Montipo’, Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Frese, Belayhane, Duda, Suslov, Kastanos, Lazovic, Tengstedt. HELLAS VERONA VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno avuto un impatto positivo tanto da attestarsi a metà classifica. (Sport.periodicodaily.com)