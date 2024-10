Gli ultimi istanti di vita di Yahya Sinwar: il leader di Hamas ferito lancia un bastone contro il drone | VIDEO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli ultimi istanti di vita di Yahya Sinwar ripresi da un drone VIDEO Seduto, ferito e con il volto coperto: sono gli ultimi istanti di vita di Yahya Sinwar, il leader di Hamas ucciso dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, ripresi da un drone dell’Idf. Nel filmato, diffuso dall’esercito israeliano, si vede un drone entrare al secondo piano di una palazzina a Rafah. Qui c’è la mente del 7 ottobre. Nel VIDEO il leader di Hamas ha il volto coperto, probabilmente da una kefiah, e la mano destra ferita, forse amputata, Le immagini incredibili riprese da un drone israeliano: di fatto gli ultimi istanti in vita del terrorista Yahya #Sinwar. pic.twitter.com/0DTZmfJ4Qj — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) October 17, 2024 Quando Sinwar si accorge del drone lancia un bastone per colpirlo. Tpi.it - Gli ultimi istanti di vita di Yahya Sinwar: il leader di Hamas ferito lancia un bastone contro il drone | VIDEO Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Glididiripresi da unSeduto,e con il volto coperto: sono glididi, ildiucciso dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, ripresi da undell’Idf. Nel filmato, diffuso dall’esercito israeliano, si vede unentrare al secondo piano di una palazzina a Rafah. Qui c’è la mente del 7 ottobre. Nelildiha il volto coperto, probabilmente da una kefiah, e la mano destra ferita, forse amputata, Le immagini incredibili riprese da unisraeliano: di fatto gliindel terrorista. pic.twitter.com/0DTZmfJ4Qj — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) October 17, 2024 Quandosi accorge delunper colpirlo.

