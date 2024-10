Gilardino prepara il Genoa per la sfida cruciale contro il Bologna, malgrado gli infortuni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista della partita di domani contro il Bologna, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha espresso la sua ferma fiducia nella squadra nonostante le numerose assenze. La formazione rossoblù arriva da tre sconfitte consecutive e fa i conti con una lista di infortunati considerevole. Tuttavia, Gilardino mantiene alta la motivazione e il morale, sottolineando l’importanza della vicinanza dei tifosi. Gli infortuni pesano ma la fiducia non manca Il Genoa si prepara ad affrontare un Bologna che si presenta come un avversario ostico. La squadra ligure è reduce da tre sconfitte e, per la sfida di domani, Gilardino dovrà rinunciare a diverse pedine chiave: mancheranno Gollini, De Winter, Bani, Vitinha, Ekuban, Messias e Malinovskyi. Anche Badelj e Frendrup saranno disponibili solo dopo una valutazione. Gaeta.it - Gilardino prepara il Genoa per la sfida cruciale contro il Bologna, malgrado gli infortuni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista della partita di domaniil, il tecnico del, Alberto, ha espresso la sua ferma fiducia nella squadra nonostante le numerose assenze. La formazione rossoblù arriva da tre sconfitte consecutive e fa i conti con una lista di infortunati considerevole. Tuttavia,mantiene alta la motivazione e il morale, sottolineando l’importanza della vicinanza dei tifosi. Glipesano ma la fiducia non manca Ilsiad affrontare unche si presenta come un avversario ostico. La squadra ligure è reduce da tre sconfitte e, per ladi domani,dovrà rinunciare a diverse pedine chiave: mancheranno Gollini, De Winter, Bani, Vitinha, Ekuban, Messias e Malinovskyi. Anche Badelj e Frendrup saranno disponibili solo dopo una valutazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa - Gilardino : «Orgoglioso di allenare questa squadra - ci rialzermo. Su Balotelli dico questo» - I dettagli Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista di Genoa-Bologna. INFORTUNATI – «Con i giocatori che ho avuto a disposizione in queste due settimane, fra Nazionali e fuori, sono state due settimane di ottimo lavoro e […]. Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna. (Calcionews24.com)

Genoa - Blazquez tranquillizza Gilardino : "Fiducia totale". E su Balotelli : "Scelta tecnica" - La gara di domani tra Genoa e Bologna potrebbe essere decisiva per le sorti di Alberto Gilardino. Dopo un solo punto fatto e due reti realizzate... (Calciomercato.com)

Genoa-Bologna - probabili formazioni : la rivoluzione di Gilardino - . La crisi di risultati, tre sconfitte nelle ultime tre giornate di campionato, e quella societaria non hanno allontanato i tifosi dalla squadra, anzi. Le due settimane di pausa per le Nazionali sono finite e domani alle 15 il Genoa sfida il Bologna. Il Ferraris sarà ancora una volta gremito, tutti. (Genovatoday.it)