Ghostbusters | Minaccia Glaciale la spiegazione del finale

(Di venerdì 18 ottobre 2024), ladelSubentrato alla regia di Jason Reitman, Gil Kenan dirige, che lascia ilaperto a ulteriori battaglie con i fantasmi. Dopo che l’antico cattivo Garraka usa Phoebe Spengler per pronunciare il canto che lo libera, il fantomatico dio cornuto va a congelare tutto e tutti a New York. Phoebe viene reintegrata come acchiappafantasmi e si unisce a Callie, Trevor e Gary nella lotta per fermare Garraka. Anche gli Acchiappafantasmi originali si vestono per unirsi a loro e sconfiggere Garraka, mentre Nadeem cerca di esercitare i suoi poteri di fuoco in modo sufficientemente efficace per affrontare il loro nemico. Garraka libera tutti i fantasmi in isolamento, aprendo una frattura tra il mondo vivente e l’aldilà .