GF Yulia e Giglio a letto insieme | cosa hanno fatto sotto le coperte VIDEO

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello stanno scoppiando le prime passioni. Dopo il bacio che si sono scambiati Shaila Gatta e Javier Martinez, anche per un'altra coppia c'è stato un momento molto passionale nella notte appena trascorsa. I protagonisti di questo nuovo avvicinamento sonoBruschi e Lucali. I due si stanno desiderando da quando si sono ritrovati all'interno della casa del Grande Fratello. Tuttavia, la ragazza è sempre stata un po' restia nei suoi riguardi in quanto ha una persona al di fuori. Non si tratta di una relazione profonda e duratura, ma la gieffina ha lasciato comunque delle faccende in sospeso. Questa notte, però, tutto ciò che è esterno alla casa sembra sia stato dimenticato.trascorso la notte ae, stando ad alcunitrapelati sui social, sembra proprio che tra di loro sia divampata la passione.