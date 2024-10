Formula 1, Gp Austin: orari, programma e dove vederla in tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Norris insegue Verstappen negli Stati Uniti Dopo la pausa, tornano i motori. Mentre la MotoGp vola in Australia, la Formula 1 corre ad Austin, negli Stati Uniti, con Max Verstappen che spera di mantenere il comando della classifica con la Red Bull e deve difendersi dagli attacchi della McLaren di Lando Norris. L'olandese, nella classifica Sbircialanotizia.it - Formula 1, Gp Austin: orari, programma e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Norris insegue Verstappen negli Stati Uniti Dopo la pausa, tornano i motori. Mentre la MotoGp vola in Australia, la1 corre ad, negli Stati Uniti, con Max Verstappen che spera di mantenere il comando della classifica con la Red Bull e deve difendersi dagli attacchi della McLaren di Lando Norris. L'olandese, nella classifica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formula 1 : Max Verstappen sfida la McLaren nel Gran Premio di Austin - 30. Con una lotta serrata tra le principali scuderie, l’esito delle gare a Austin potrebbe avere ripercussioni sostanziali non solo sui punteggi accumulati, ma anche sulla morale e sulla strategia delle squadre in vista delle prossime competizioni. Gli appassionati di motori potranno seguire la prima sessione di prove, che avrà inizio alle 19. (Gaeta.it)

Orari Formula 1 - Gp degli Stati Uniti 2024 a Austin : dove e quando vedere Sprint - qualifiche e gara (Sky - Now - Tv8) - Su TV8, invece, sarà possibile vedere la Sprint Race in diretta mentre qualifiche e gara, verranno trasmesse in differita. Dove e quando vedere qualifica e Gran PremioIl weekend del GP di Austin è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. Lando Norris e la McLaren sono a caccia di un altro successo per cercare di diminuire ulteriormente il distacco da Max ... (Ilfattoquotidiano.it)