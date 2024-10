Dovbyk, novità importante dall’allenamento della Roma a -2 dall’Inter – Sky (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dovbyk, che sembrava ormai fuori dai giochi in vista di Roma-Inter, potrebbe quasi clamorosamente tornare a disposizione per Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Sky Sport in collegamento da Trigoria, c’è una novità importante che riguarda l’attaccante ucraino. dall’allenamento – Artem Dovbyk ha partecipato regolarmente all’allenamento di questa mattina, svoltosi alle 11, un segnale importante in vista della sfida di domenica contro l’Inter. Il centravanti ucraino, dato fino a ieri in forte dubbio per un infortunio rimediato durante la pausa internazionale, sembra aver recuperato pienamente e potrebbe essere a disposizione di Ivan Juric per il big match dell’Olimpico. Inter-news.it - Dovbyk, novità importante dall’allenamento della Roma a -2 dall’Inter – Sky Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), che sembrava ormai fuori dai giochi in vista di-Inter, potrebbe quasi clamorosamente tornare a disposizione per Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Sky Sport in collegamento da Trigoria, c’è unache riguarda l’attaccante ucraino.– Artemha partecipato regolarmente all’allenamento di questa mattina, svoltosi alle 11, un segnalein vistasfida di domenica contro l’Inter. Il centravanti ucraino, dato fino a ieri in forte dubbio per un infortunio rimediato durante la pausa internazionale, sembra aver recuperato pienamente e potrebbe essere a disposizione di Ivan Juric per il big match dell’Olimpico.

