Cosa sappiamo sulla morte di Liam Payne: la droga e l’alcol, le accuse dell’ex e la camera distrutta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le cause della morte di Liam Payne e il periodo buio vissuto dal cantante, ex degli One Direction, deceduto dopo essere caduto dal balcone dell'hotel a Buenos Aires in cui soggiornava. Era papà di Bear, il figlio nato dalla passata relazione con Cheryl Cole. Fanpage.it - Cosa sappiamo sulla morte di Liam Payne: la droga e l’alcol, le accuse dell’ex e la camera distrutta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le cause delladie il periodo buio vissuto dal cantante, ex degli One Direction, deceduto dopo essere caduto dal balcone dell'hotel a Buenos Aires in cui soggiornava. Era papà di Bear, il figlio nato dalla passata relazione con Cheryl Cole.

