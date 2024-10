Gaeta.it - Corso gratuito di comunicazione per agricoltori: potenziare le vendite e la competitività

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La crescente necessità di unaefficace nel settore agricolo emerge chiaramente dall’evento FriuliDoc. Durante manifestazioni come queste, gli imprenditori agricoli hanno compreso l’importanza di saper comunicare i propri prodotti in modo professionale e mirato. In risposta a questa necessità, il progetto di Confagricoltura Fvg offre corsi di formazione specifici per rafforzare le competenze comunicative degli imprenditori del settore. Un’iniziativa che mira a migliorare le performance di vendita e a consolidare ladelle aziende agricole. L’importanza dellanel settore agricolo Negli ultimi anni, il mercato agricolo ha subito profondi cambiamenti, rendendo indispensabile unaefficace.