Corruzione elettorale in Puglia | conclusa l’inchiesta su associazioni a Grumo Appula e Triggiano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le indagini della Procura di Bari sulle attività di duea delinquere coinvolte nellasi sono concluse. Le accuse si concentrano sulle elezioni amministrative a, avvenute tra il 2020 e il 2021. Diciotto persone sono state indagate e presto potrebbe scattare il rinvio a giudizio. Tra gli indagati si trovano nomi noti della politica pugliese, tra cui Alessandro Cataldo, fondatore di un movimento politico, e sua moglie Anita Maurodinoia, ex assessore regionale ai Trasporti. Le accuse contro Alessandro Cataldo e Anita Maurodinoia Alessandro Cataldo, meglio conosciuto come ‘Sandrino’, è accusato di aver orchestrato un sistema illecito di acquisto di voti in cambio di denaro o promesse lavorative.