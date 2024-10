Cinque motivi (e mezzo) per amare «Joker 2» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il sequel del film sul celebre «cattivo» ha deluso le aspettative di fan e critica colta. Eppure, a dispetto di chi ne ha decretato il fiasco, esso racchiude straordinari duetti canori e dialoghi efficaci. E la storia scorre senza che l’epilogo sembri mai prevedibile. Laverita.info - Cinque motivi (e mezzo) per amare «Joker 2» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il sequel del film sul celebre «cattivo» ha deluso le aspettative di fan e critica colta. Eppure, a dispetto di chi ne ha decretato il fiasco, esso racchiude straordinari duetti canori e dialoghi efficaci. E la storia scorre senza che l’epilogo sembri mai prevedibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I cinque motivi per non perdere Sud Tirol-Pisa - Dati delle ripartenze dopo le soste (2019-2024) Dal settembre 2019 a oggi, il Pisa ha ripreso il campionato dopo 23 soste raccogliendo un totale di 35 punti. Sebbene non sia un bottino particolarmente esaltante, il numero di vittorie supera quello delle sconfitte. Per 115 anni, fino al 4 settembre 2022, i nerazzurri non avevano mai incrociato il Sudtirol, squadra appena promossa in Serie B. (Sport.quotidiano.net)

Cinque buoni motivi per amare il taglio di capelli di Pedro Pascal e il ciuffo anni Novanta - Per noi, questo è il primo motivo per amare (e replicare) il taglio dell'attore, ma ce ne sono almeno altri quattro che qui vi riportiamo. Rodriguez/Getty ImagesAltro giro altra corsa: siamo agli Oscar, nel 2018, e Pascal sceglie un look inconsueto, ovvero capello effetto wet con ciuffo esagerato. Scegli una cera o un gel (se ami un delicato effetto wet) pettinando il ciuffo con le mani. (Gqitalia.it)

I cinque motivi per non perdere Pisa-Cesena - Da un lato infatti c'è il classe 2002 Nicholas Bonfanti, partita con cinque reti stagionali, quattro in campionato e una in coppa contro il Frosinone. Due reti in più complessive, con quattro gol in campionato e due in Coppa Italia. Fondati motivi per una “vendetta” sportiva. Per fortuna ci sarà anche la sosta che potrà aiutare. (Sport.quotidiano.net)