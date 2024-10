Ciambellone rustico ripieno: lo preparo in 10 minuti ed è buonissimo! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ciambellone rustico ripieno: lo preparo in 10 minuti ed è buonissimo! Il ripieno di questo Ciambellone nasce dal fatto che mi rimanevano poche cime di broccoli verdi e non volevo mangiarli semplicemente conditi. E allora ho pensato bene di metterli all’interno del solito Ciambellone che facevo, e con grande meraviglia quando l’ho sfornato e lo abbiamo mangiato ci siamo accorti che era una vera squisitezza. Lo faccio spesso, ed è ottimo anche per qualche gita fuoriporta oppure per uno snack salato. Infatti freddo è ugualmente buono! Vi lascio la ricetta, semplicissima con ingredienti e procedimento. Donnaup.it - Ciambellone rustico ripieno: lo preparo in 10 minuti ed è buonissimo! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di venerdì 18 ottobre 2024): loin 10ed è! Ildi questonasce dal fatto che mi rimanevano poche cime di broccoli verdi e non volevo mangiarli semplicemente conditi. E allora ho pensato bene di metterli all’interno del solitoche facevo, e con grande meraviglia quando l’ho sfornato e lo abbiamo mangiato ci siamo accorti che era una vera squisitezza. Lo faccio spesso, ed è ottimo anche per qualche gita fuoriporta oppure per uno snack salato. Infatti freddo è ugualmente buono! Vi lascio la ricetta, semplicissima con ingredienti e procedimento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Panzerotti di pizza fritti di Fulvio Marino e Antonella Clerici non si frena - Street food pugliese con i panzerotti di pizza fritti di Fulvio Marino oggi 18 ottobre 2024 per E’ sempre mezzogiorno. Il classico gusto pizza è il ripieno che ha scelto Fulvio Marino per i suoi ... (ultimenotizieflash.com)

Antonio Paolino canta e prepara la ciambella di frolla con mandorle e arance - Che dolce unico la ciambella di frolla con mandorle e arance di Antonio Paolino, la ricetta E' sempre mezzogiorno facile e golosa ... (ultimenotizieflash.com)

Le ciambelle di zucca sono un vero successo autunnale. Dentro nascondono qualcosa che non ti aspetti - L'autunno e una stagione indimenticabile in cui possiamo assaporare piatti e snack che non possiamo gustare in altre stagioni dell'anno. Un esempio e la zucca, che in questo periodo e al massimo del s ... (msn.com)