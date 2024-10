Ilrestodelcarlino.it - Chiesto il processo per 4 ex Br. La difesa ribatte: "Non si proceda"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A distanza di mezzo secolo dal delitto, 4 ex esponenti storici delle Brigate Rosse potrebbero finire a. È questa la richiesta che hanno avanzato mercoledì i pm di Torino sullo scontro a fuoco avvenuto il 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta, in provincia di Alessandria, durante il rapimento dell’imprenditore Vallarino Gancia: morirono la brigatista Mara Cagol - era la moglie di Renato Curcio, ideologo e fondatore delle Br - e l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso. Gli imputati sono Curcio, il reggiano Lauro Azzolini, Pierluigi Zuffada e Mario Moretti. Durante l’udienza preliminare a Torino, il giudice Ombretta Vanini ha rigettato mercoledì le questioni preliminari sollevate in passato dall’avvocato Davide Steccanella, difensore di Azzolini. Secondo la Procura, quest’ultimo sarebbe l’uomo mai identificato che fuggì durante il sanguinoso scontro.