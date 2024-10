Metropolitanmagazine.it - Chanel ha rivelato che la prossima sfilata Cruise 2026 si terrà in Italia: ecco dove

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nonostante l’assenza di un direttore creativo,non rallenta e ha già svelato i piani per la sua, prevista per il 29 aprile 2024. La maison francese ha scelto come cornice il suggestivo Lago di Como, in, anche se ulteriori dettagli sulla location specifica restano avvolti nel mistero.annuncia lasul Lago di Como Lago di Como, famoso per le sue ville spettacolari e frequentato dalle celebrità internazionali, è diventato un punto di riferimento per eventi di lusso. Nel 2023, Dior ha presentato la sua collezione di alta gioielleria a Villa Erba, mentre recentemente Rhude ha scelto i giardini lussureggianti di Villa D’Este per svelare la sua collezione maschile.