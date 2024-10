Capanni, ancora tante incertezze: "Mozione di sfiducia all’assessore" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla luce del ricorso al Tar di Italia Nostra l’ordinanza di demolizione dei 74 Capanni ancora in piedi va sospesa. Anche perché, in mancanza (come pare) della Vinca (Valutazione di incidenza ambitale) da parte di una società terza non è neppure chiaro quali Capanni vadano delocalizzati e quali possano restare dove sono. Questo hanno spiegato Nicola Grandi e Filippo Donati, consiglieri comunali di Viva Ravenna, nel fare il punto sulla questione dei Capanni ravennati. E proprio sulla Vinca chiedono all’assessore al Turismo Giacomo Costantini di fare chiarezza. L’assessore, infatti, in una dichiarazione al Corriere di Romagna il 24 settembre scorso, aveva dichiarato che le linee guida ci sono e anche l’acquisizione formale della Vinca "che abbiamo commissionato". Ilrestodelcarlino.it - Capanni, ancora tante incertezze: "Mozione di sfiducia all’assessore" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla luce del ricorso al Tar di Italia Nostra l’ordinanza di demolizione dei 74in piedi va sospesa. Anche perché, in mancanza (come pare) della Vinca (Valutazione di incidenza ambitale) da parte di una società terza non è neppure chiaro qualivadano delocalizzati e quali possano restare dove sono. Questo hanno spiegato Nicola Grandi e Filippo Donati, consiglieri comunali di Viva Ravenna, nel fare il punto sulla questione deiravennati. E proprio sulla Vinca chiedonoal Turismo Giacomo Costantini di fare chiarezza. L’assessore, infatti, in una dichiarazione al Corriere di Romagna il 24 settembre scorso, aveva dichiarato che le linee guida ci sono e anche l’acquisizione formale della Vinca "che abbiamo commissionato".

