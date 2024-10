Blitz in una nota officina meccanica: era tutto abusivo, nei guai il titolare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ad Arpino di Casoria i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli per contrastare i reati ambientali. Diverse le attività e le officine finite nel mirino dei militari. Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato il titolare di un’officina meccanica di via De Nicola. L’attività Napolitoday.it - Blitz in una nota officina meccanica: era tutto abusivo, nei guai il titolare Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ad Arpino di Casoria i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli per contrastare i reati ambientali. Diverse le attività e le officine finite nel mirino dei militari. Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato ildi un’di via De Nicola. L’attività

