Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Taylor Rivela la sua Malattia a Li! Arriva Electra Forrester!

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha un malore. La donna ha una grave insufficienza cardiaca e sta per morire!: Taylora Li di essere prossima alla morte! Mentre proseguono gli scontri tra Hope e Steffy, la Hayes ha un malore durante un evento legato alla “Brooke’s Bedroom”! A Los Angeles approda una nipote di John, la bellissima! Un nuovo personaggio ed una tragicazione Lesullepromettono momenti davvero toccanti! Mentre Steffy deciderà di salvare la “Hope For The Future” a patto che Hope la smetta di flirtare con Finn, Taylor raggiungerà Li Finnegan, sua consuocera, perrle finalmente il vero motivo del suo ritorno in città.