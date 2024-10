Atletico Madrid-Leganes (domenica 20 ottobre 2024 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Il Cholo lancia Lenglet e Javi Galan (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Atletico Madrid ha 17 punti in classifica e non ha mai perso in Liga ma 5 pareggi su 9 partite giocate sono davvero un po’ troppi: la squadra di Simeone ha una distanza di 7 punti dal Barcellona capolista e di 4 dal Real Madrid che insegue i blaugrana. Dopo il mercato estivo e le InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Atletico Madrid-Leganes (domenica 20 ottobre 2024 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Il Cholo lancia Lenglet e Javi Galan Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ha 17 punti in classifica e non ha mai perso in Liga ma 5 pareggi su 9 partite giocate sono davvero un po’ troppi: la squadra di Simeone ha una distanza di 7 punti dal Barcellona capolista e di 4 dal Realche insegue i blaugrana. Dopo il mercato estivo e le InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Lipsia-Juventus - Champions League calcio in DIRETTA : i padroni di casa a caccia di punti dopo la sconfitta con l’Atletico di Madrid - Nonostante il secondo posto in classifica di Serie A e la difesa granitica (0 gol subiti in campionato), a preoccupare in casa Juventus è il tabù della trasferta in Europa. Buon divertimento! . 20:04 Le formazioni ufficiali: RB Leipzig (4-4-2): Gulácsi; Geertruida, Lukeba, Orbán, Raum; Baumgartner, Seiwald, Haidara, Simons; Openda, Šeško. (Oasport.it)

Atletico Madrid - Simeone : “Bisogna migliorare offensivamente - ma sono arrivati 3 punti importanti” - The post Atletico Madrid, Simeone: “Bisogna migliorare offensivamente, ma sono arrivati 3 punti importanti” appeared first on SportFace. Collettivamente si sta facendo molto lavoro, ma dobbiamo migliorare nelle combinazioni”. Sapevamo che chi sbagliava per prima avrebbe perso”. Abbiamo bisogno di tempo perché lui e Sorloth possano iniziare a trovarsi bene insieme. (Sportface.it)

Liga 2024/2025 - si sblocca Mbappé : la sua doppietta regala i tre punti al Real Madrid - Il Real Madrid ottiene così la sua seconda vittoria in campionato e si porta al secondo posto della classifica, a quota 8 punti, 4 in meno della capolista Barcellona. Quartultimo a quota 2 punti invece il Betis, ancora alla ricerca del primo successo in stagione. Al 75? è arrivato invece il raddoppio, su calcio di rigore, che ha messo un punto esclamativo sul match. (Sportface.it)