Arriva Sky Tg25, nuovo programma condotto da Alessio Viola

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È in arrivo 'SKY'. Ildi approfondimento settimanale di Sky TG24da, con la cura editoriale di Franco Ferraro, in onda ogni sabato alle 16.00, a partire da domani 19 ottobre. Per aggiungere una dimensione inedita al palinsesto, il canale all news offrirà ai propri telespettatori una inconsueta e ulteriore ora di riflessione e analisi dei fatti della settimana. Questospazio settimanale si inserisce nel palinsesto come la 25ma ora del canale all news e rappresenta un'opportunità per esplorare il dietro le quinte della notizia e capire cosa si cela all'interno del flusso continuo di informazioni. L'obiettivo di Skyè infatti quello di fermarsi a riflettere, di fare un passo indietro rispetto alla rapidità delle breaking news, per comprendere meglio la complessità del mondo che ci circonda.