Appunti e riflessioni di un’anarchia giovanile volta all’individuo assoluto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott – Qualche riflessione sull’individuo assoluto. Senza ragionarci troppo io direi che disprezzo profondamente la pluralità e la comunità del mondo moderno. Perché piatte, rindondanti, ideologiche. E poiché tali, pregne di valori (presunti) che inneggiano all’unione e alla comunione di enti. Risulterà un livellamento del singolo individuo ad una condizione che lo renderà poi un membro di un gruppo medio-grande di persone. Penserà e farà cose identiche e banali, portando acqua ad un mulino non proprio. La retorica nella storia dell’uomo L’unica cosa che contribuisce a costruire con il proprio singolare mattoncino, è la gigantesca torre di Babele della retorica. Deleteria per il benessere e per la coscienza di un individuo. Ilprimatonazionale.it - Appunti e riflessioni di un’anarchia giovanile volta all’individuo assoluto Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott – Qualche riflessione sull’individuo. Senza ragionarci troppo io direi che disprezzo profondamente la pluralità e la comunità del mondo moderno. Perché piatte, rindondanti, ideologiche. E poiché tali, pregne di valori (presunti) che inneggiano all’unione e alla comunione di enti. Risulterà un livellamento del singolo individuo ad una condizione che lo renderà poi un membro di un gruppo medio-grande di persone. Penserà e farà cose identiche e banali, portando acqua ad un mulino non proprio. La retorica nella storia dell’uomo L’unica cosa che contribuisce a costruire con il proprio singolare mattoncino, è la gigantesca torre di Babele della retorica. Deleteria per il benessere e per la coscienza di un individuo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Futura si prepara alla prima trasferta dell'anno - Tombesi è un team preparato che ha “strappato” un punto in casa del temibile Giovinazzo all’esordio (2-2) frutto dei gol del pivot Genovesi al diciannovesimo e di Joao Pedro Guandeline a 22 secondi ... (reggiotv.it)

Samsung Galaxy S24 da 256GB in sconto folle di 290€ solo su Amazon - Il magnifico Samsung Galaxy S24 nella versione da 8 GB di RAM e memoria interna da 256 GB è in offerta su Amazon a 290€ in meno. (html.it)

Amazon, come sono fatti i nuovi Kindle: inizia l’era del colore e dell’IA - A New York il colosso tech dell’e-commerce ha dedicato un evento al suo “primo amore”: gli e-reader Kindle per i libri in formato digitale. Per la prima volta ... (repubblica.it)