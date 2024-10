Antoci “La lotta alla mafia deve essere globale” (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Voglio dedicare questo riconoscimento ai tanti italiani che da anni sono arrivati in questo Paese e hanno contribuito a renderlo grande. Hanno portato eccellenza e qualità. E’ chiaro il percorso che noi abbiamo fatto sui temi della giustizia e della legalità, la norma che abbiamo creato che sta devastando i patrimoni delle mafie. Questo è anche un successo che noi vogliamo esportare, anche perché le mafie si sono globalizzate”. Lo afferma l’eurodeputato del M5S Giuseppe Antoci, che ha ricevuto il premio “Eccellenza Italiana” a Washington. xp6/sat/mrv L'articolo Antoci “La lotta alla mafia deve essere globale” proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Voglio dedicare questo riconoscimento ai tanti italiani che da anni sono arrivati in questo Paese e hanno contribuito a renderlo grande. Hanno portato eccellenza e qualità. E’ chiaro il percorso che noi abbiamo fatto sui temi della giustizia e della legalità, la norma che abbiamo creato che sta devastando i patrimoni delle mafie. Questo è anche un successo che noi vogliamo esportare, anche perché le mafie si sono globalizzate”. Lo afferma l’eurodeputato del M5S Giuseppe, che ha ricevuto il premio “Eccellenza Italiana” a Washington. xp6/sat/mrv L'articolo“La” proviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Questo non è un vero semaforo che controlla se i motociclisti hanno il casco - L’azione di sensibilizzazione aveva avuto luogo nel comune di Campana (Argentina), località dove ha sede lo stabilimento produttivo del marchio motoristico, e dove era stato girato il video. Italia???? No, Argentina!». Il video del “semaforo di sensibilizzazione” (in spagnolo, “semáforo concientizador”) è in realtà parte della campagna “Awareness Traffic Light” sviluppata nel 2021 ... (Facta.news)

Roma - Juric : «Non mi sento precario - ho capito l’ambiente che c’è qui. I Friedkin? Mi hanno detto questo» - Le parole di Ivan Juric, nuovo allenatore della Roma, dopo le prime partite alla guida della formazione giallorossa. Tutti i dettagli Ivan Juric ha parlato al Corriere dello Sport delle sue prime settimane alla guida della Roma. SENSO DI PRECARIETA’ – «No, quello arriva da fuori, da dentro analizziamo bene le cose, so che l’ambiente è così, la pressione è […]. (Calcionews24.com)

Gravina : «Dimissioni? Non voglio lasciare il calcio a soggetti che non hanno amore per questo sport» - Ecco le sue parole Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in una lunga intervista rilasciata a ‘Il Messaggero Veneto’, ha rilasciato qualche dichiarazione su una sua possibile ricandidatura considerando l’Assemblea del 4 novembre. Le dichiarazioni di Gravina su una sua possibile ricandidatura come capo della FIGC. (Calcionews24.com)