Andrea Iannone in MotoGp | l’incredibile ritorno dopo 5 anni sostituirà Di Giannantonio nel team di Valentino Rossi

Cinque anni dopo l'ultima volta, Andrea Iannone tornerà a correre in MotoGp. Il pilota abruzzese, squalificato nel 2020 per doping e ora in Superbike, prenderà il posto di Fabio Di Giannantonio sulla Desmosedici del team di Valentino Rossi. Iannone disputerà le ultime due gare della stagione a Sepang e a Valencia, visto che Di Giannantonio sarà costretto a tornare in Italia dopo le gare in Australia e Thailandia per potersi operare alla spalla sinistra. Si erano fatti tanti nomi come possibili sostituti, ma alla fine è intervenuto direttamente Valentino Rossi che, in accordo con il manager Ducati Gigi Dall'Igna, ha scelto Iannone. Il pilota abruzzese ha già guidato la Ducati in MotoGp e in questa stagione in Superbike è in sella alla Panigale V4 del team Go Eleven. Si era parlato di un accordo con il team Pramac per il 2025, poi saltato.

