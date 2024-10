Alla Festa del Cinema di Roma Claudia Conte premia le donne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grande successo per la X Edizione di Women Cinema Award Alla Festa del Cinema di Roma – premio curato e prodotto dAlla giornalista e conduttrice Claudia Conte sempre attiva per valorizzare il talento delle donne che con merito, determinazione ed entusiasmo raggiungono risultati importanti e diventano modelli positivi di ispirazione per le nuove generazioni. La cerimonia si è svolta presso L'Auditorium Parco della Musica di Roma Alla presenza di Lorenza Lei, responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio. Premio Alla carriera a Lia Levi, scrittrice, giornalista, scampata Alla deportazione e una delle superstiti dell'Olocausto. Durante la premiazione in anteprima nazionale ha presentato al pubblico emozionato, accompagnata dall'agente letterario Antonio Oliveri, il suo nuovo libro “E se non partissi anch'io” edito da Edizioni e/o. Liberoquotidiano.it - Alla Festa del Cinema di Roma Claudia Conte premia le donne Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grande successo per la X Edizione di WomenAwarddeldi– premio curato e prodotto dgiornalista e conduttricesempre attiva per valorizzare il talento delleche con merito, determinazione ed entusiasmo raggiungono risultati importanti e diventano modelli positivi di ispirazione per le nuove generazioni. La cerimonia si è svolta presso L'Auditorium Parco della Musica dipresenza di Lorenza Lei, responsabilee Audiovisivo della Regione Lazio. Premiocarriera a Lia Levi, scrittrice, giornalista, scampatadeportazione e una delle superstiti dell'Olocausto. Durante lazione in anteprima nazionale ha presentato al pubblico emozionato, accompagnata dall'agente letterario Antonio Oliveri, il suo nuovo libro “E se non partissi anch'io” edito da Edizioni e/o.

