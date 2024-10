Lanazione.it - Alberto Grandi e Daniele Soffiati ospiti del festival Le parole contano a Vicopisano

(Di venerdì 18 ottobre 2024)18 ottobre 2024-nuovidelLe, al Teatro di, domenica 20 ottobre alle 18:30. Ingresso libero e gratuito., professore di Storia dell’alimentazione e presidente del corso di laurea in “Economia e management” all’Università di Parma, e, autore di libri dedicati al cinema e alla tv, sono gli autori di DOI - Denominazione di Origine Inventata, un podcast che unendo storia dell'alimentazione, antropologia, politica e tanto altro, li ha fatti conoscere al grande pubblico, garantendo loro un successo enorme. Domenica parleranno di felicità sostenibile, leitmotiv del(organizzato dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con The Thing Promozione Eventi), dal punto di vista dell'alimentazione e di tutto ciò che ad essa è connesso.