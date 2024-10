Agente penitenziario con 800 grammi di droga nella panciera: arrestato dai colleghi nel carcere di Secondigliano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il poliziotto penitenziario ha tentato di introdurre 800 grammi di hashish nel carcere napoletano di Secondigliano, nel quale prestava servizio, ma è stato scoperto dai colleghi. Fanpage.it - Agente penitenziario con 800 grammi di droga nella panciera: arrestato dai colleghi nel carcere di Secondigliano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il poliziottoha tentato di introdurre 800di hashish nelnapoletano di, nel quale prestava servizio, ma è stato scoperto dai

